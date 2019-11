Tesla apresentou nova pickup elétrica, mas nem tudo correu bem

A apresentação renia toda a pompa e circunstância para descobrir o novo modelo da Tesla, sob o slogan oficial: "Mais útil do que uma carrinha e com mais desempenho do que um carro desportivo".

Mas nem tudo acabou por correr como o previsto. Elon Musk, o CEO da empresa de carros elétricos Tesla Motors, surpreendeu-se na apresentação do novo modelo da marca, a pickupTesla Cybertruck, quando um dos testes ao veículo acabou com dois vidros que eram supostamente inquebráveis... partidos.

Para demonstrar a resistência do veículo, Musk mostrou um vídeo do mesmo a resistir a tiros de uma pistola de 9 milímetros e depois encorajou os presentes a baterem com marretas nos vidros do carro, o que o designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, fez.

Porém, durante a demonstração, um rolamento de esferas arremessado foi capaz de quebrar o vidro, o que fez Musk terminar a apresentação com dois vidros partidos.

Abaixo pode ver a apresentação do Tesla Cybertruck.

"Se calhar atirámos com demasiada força," diz Elon Musk, após o acontecido. Quando repetiram o teste, partiu-se outra janela, ao que Musk tentou reagiu com humor, dizendo: "Bom, há espaço para melhorias".

O CEO descreveu o modelo como "um veículo blindado de transporte de pessoas do futuro". O carro tem seis lugares, vidros blindados e é feito de painéis ultra fortes, que contêm metais encontrados também em naves espaciais.

"As carrinhas são as mesmas há 100 anos. Precisamos de algo diferente e de energia sustentável agora. Para resolver o problema [da energia sustentável] precisamos de uma pickup assim" disse Elon Musk, segundo o Independent.

Dois dos testes feitos ao Cybertruck demonstraram que este ultrapassa em velocidade um Porsche 911 e consegue rebocar mais do que uma camioneta pickupFord F-150.

O modelo vai ser comercializado entre 2021 e 2022 e as encomendas já começaram, com preços a variar entre os 39 900 e os 76 900 dólares [entre os 36 e os 72 mil euros].