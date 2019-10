Temperaturas voltam a subir esta semana. Castelo Branco, Évora e Beja chegam aos 33ºC

O inverno aproxima-se, mas o bom tempo ainda não acabou. Esta semana, as temperaturas voltam a subir e em alguns concelhos do país ultrapassam os 33 graus celsius, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Esta segunda-feira, Castelo Branco, Beja e Évora podem atingir os 33 graus enquanto em Lisboa e no Porto as temperaturas podem, respetivamente, chegar aos 28 e aos 22 graus. Já as mínimas vão oscilar entre os 9 (em Bragança) e os 19 graus (em Portalegre). O IPMA prevê ainda que o céu esteja pouco nublado ou limpo e que o vento se apresente fraco a moderado.

Por causa do aumento das temperaturas, há cinco concelhos portugueses, do distrito de Faro, com alerta máximo de risco de incêndio: Monchique, Silves, Tavira, Alcoutim e Castro Marim.

"Esta semana vamos ter o céu limpo ou pouco nublado, temperaturas mais elevadas segunda e terça. Quarta começa a baixar um bocadinho e depois sobe outra vez, mas já não sobe tanto como hoje e amanhã", indica ao DN Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.

Até terça, "as temperaturas vão manter-se elevadas para a época do ano, no interior estarão na ordem dos 30 e 35 graus. Nas regiões da litoral, estarão entre os 24 e os 27 graus, ​​​​​​​com exceção de locais como a Serra da Estrela", segundo a meteorologista.

Quarta-feira trará uma descida na ordem dos quatro a seis graus da máxima, com os valores mais elevados a registarem-se na região do Alentejo. Para depois voltarem logo a subir na quinta-feira: Lisboa chega os 30 graus na quinta-feira, tal como Setúbal ou vários concelhos do Algarve. Já o Porto não deverá ultrapassar os 24 graus.