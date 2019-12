Sonda espacial revela dados da atmosfera do Sol. Nunca se tinha chegado lá

Nunca uma sonda espacial tinha chegado tão perto da atmosfera solar como fez a Parker, uma sonda da NASA que procura recolher dados sobre o Sol, uma das maiores estrelas do universo. Lançada em agosto de 2018, a sonda tem uma viagem prevista de sete anos e os investigadores que tratam os dados recolhidos revelaram esta quarta-feira os primeiros resultados obtidos pela Parker.

A primeira amostra de dados oferece pistas sobre mistérios de longa data, incluindo o motivo que leva a atmosfera do sol, conhecida como coroa, a ser centenas de vezes mais quente do que a sua superfície, bem como as origens exatas do vento solar.

"O obtivemos até agora é espetacular", disse o professor Stuart Bale, físico da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que liderou a análise. "Podemos ver a estrutura magnética da coroa, que nos diz que o vento solar emerge de pequenos orifícios. Vemos também atividade impulsiva, jatos que acreditamos estarem relacionados com a origem do vento solar."

Nos próximos seis anos, a sonda do tamanho de um carro seguirá uma órbita cada vez mais próxima do Sol e chegará a estar tão perto que tecnicamente "tocará" o sol. A Parker consegue resistir, através de um escudo térmico, a temperaturas até 1400 graus e, na sua missão de sete anos, conta atravessar a atmosfera solar 24 vezes, a uma distância de 6,2 milhões de quilómetros da superfície do Sol.

Até agora, os cientistas observavam que o vento do sol parecia ter dois elementos principais: um "rápido" que percorre cerca de 700 km por segundo (e provém de buracos gigantes na região polar do sol) e um vento "lento", que percorre menos de 500 km por segundo, cuja origem era desconhecida. A sonda Parker analisou o vento "lento" em volta de pequenos orifícios coronais espalhados pelo equador solar - estruturas solares que não tinham sido observadas anteriormente.

As observações também apontam para uma explicação sobre a razão de a coroa ser incrivelmente quente. "A coroa atinge um milhão de graus, mas a superfície do sol é de apenas milhares", disse o professor Tim Horbury , co-investigador do Parker Solar Probe Fields no Imperial College de Londres. "É como se a temperatura da superfície da Terra fosse a mesma, mas a atmosfera atingisse muitos milhares de graus", disse, citado pelo The Guardian. As recolhas da sonda Parker revelaram que as partículas do vento solar parecem ser libertadas em jatos explosivos, em vez de serem irradiadas em fluxo constante. "É bang, bang, bang", resumiu Tim Horbury.

A sonda deve o nome a Eugene Parker que em 1958 foi o primeiro a descobrir a existência do vento solar. Na altura, os colegas cientistas desprezaram a sua teoria de que o vento solar podia forçar o plasma e outras partículas do Sol, lançando-as para a atmosfera e afetando a Terra. Mas as missões espaciais vieram dar-lhe razão. E passados 60 anos, a NASA enviou até ao Sol a sonda com o seu nome.