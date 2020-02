Sonda da NASA revela o mundo mais distante e mais antigo do sistema solar

Solar Orbiter, a missão espacial que vai captar imagens dos polos do Sol

Lançado satélite de observação do sol com tecnologia portuguesa

Foi um momento histórico a que só uma sonda robótica conseguiu assistir. Em 1 de janeiro de 2019 a New Horizons, colocada no espaço pela NASA, sobrevoou um corpo gelado e totalmente desconhecido a mais de 6.000 milhões de quilómetros da Terra. É o objeto celeste mais antigo e mais distante já visitado por uma nave terrestre. Os dados recolhidos permitem compreender melhor as origens dos planetas.

Mais de um ano depois, todos os dados compilados pela sonda da NASA foram publicados. Ultima Thule, agora rebatizado de Arrokoth, que significa céu na língua dos índios norte-americanos, é um mundo pequeno, com 36 quilómetros de largura, formado por duas grandes esferas achatadas, unidas por uma gola estreita. É um dos milhões de objetos que compõem a cintura de Kuiper, uma área do sistema solar com objetos de tamanhos muito diferentes - Plutão é talvez o mais famoso - que se estende além da órbita de Neptuno por centenas de milhões de quilómetros, até aos limites do sistema solar.

A temperatura máxima no verão em Arrokoth é de cerca de 200 graus abaixo de zero, devido à falta de luz solar, disse John Spencer, um dos principais cientistas da missão, citado pelo El Pais. "A superfície deste mundo é muito macia e tem cor vermelho escuro. Quase não existem colinas e tem poucas crateras de impacto. A força da gravidade é tão baixa, cerca de mil vezes menor que na Terra, que se alguém der um pulo com força poderá voar da superfície e ir para o espaço", explica Spencer.

A New Horizons passou a cerca de 3.500 quilómetros da superfície de Arrokoth, mas as suas câmaras conseguiram retratá-la em pormenor.

Os resultados científicos desta parte da missão, publicados esta quinta-feira na revista Science, mostram que Arrokoth formou-se há mais de 4.000 milhões de anos, quando o sistema ainda se formava em torno de um sol muito jovem. A julgar pelas poucas crateras na sua superfície, os especialistas acreditam que o objeto permaneceu quase intacto desde então e, portanto, pode explicar muito bem como foram os primeiros passos para a formação de planetesimais, pequenos corpos de poeira e terra que acabaram por formar todos os planetas do sistema solar.

"Dá-nos uma visão muito mais clara de como todos os planetas foram formados, incluindo a Terra", realça John Spencer. "A fusão apoia a nossa ideia de que planetesimais foram formados pelo colapso gravitacional de pequenas nuvens de poeira. As colisões foram tão suaves que permitiram derreter diferentes objetos que ficaram em órbita a uma curta distância", acrescentou.

William McKinnon, investigador do projeto New Horizons, explicou que Arrokoth está para a evolução dos planetas do Sistema Solar "como os fósseis estão para a evolução dos planetas".