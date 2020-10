Pfizer e Moderna querem autorização para vacina contra a covid-19 até final de novembro

As empresas norte-americanas Pfizer e Moderna esperam ter até ao final de novembro autorização para lançarem as suas vacinas contra a covid-19

As empresas norte-americanas Pfizer e Moderna esperam obter autorização para lançarem as suas vacinas contra a covid-19 até final de novembro nos Estados Unidos, avançou esta sexta-feira a agência AFP.

Caso atinjam este objetivo, significará um recorde no desenvolvimento de vacinas, nove meses após a primeira parte pelo novo coronavírus naquele país, noticia a AFP.

O eventual surgimento de vacinas contra a covid-19 antes de 2021 não será, no entanto, suficiente para conter a pandemia, que continua a atingir os Estados Unidos em grande escala.

O número oficial de infeções nos EUA ultrapassou hoje os oito milhões, um número considerado aquém da realidade, já que estudos de anticorpos revelam que cerca de 10% da população daquele país já foi infetada, o que corresponde a cerca de 30 milhões.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esperava por uma vacina ainda antes das eleições presidenciais em 3 de novembro, mas a indústria farmacêutica concordou em esperar mais algumas semanas, a pedido das autoridades de saúde, para detetar possíveis efeitos secundários graves entre as dezenas de milhares de participantes em ensaios clínicos.

O CEO da Pfizer, que é sócia da empresa alemã BioNTech, Albert Bourla, anunciou esta sexta-feira que aguarda uma prova de eficácia até o final de outubro, mas que espera até à terceira semana de novembro para entregar o processo na agência norte-americana do medicamento (FDA, em inglês) a solicitar uma autorização de emergência, "assumindo que os dados sejam positivos".

Já a empresa de biotecnologia Moderna aponta 'baterias' para 25 de novembro.

Falta saber quanto tempo os especialistas da FDA irão levar para estudar todos os dados e dar, ou não, luz verde à sua utilização.

Governo faz parceria com redes de farmácias

O Governo já se prepara para a enorme logística que será necessária, com o objetivo de iniciar a distribuição das primeiras doses em até 24 horas a partir de qualquer autorização.

Funcionários do programa governamental Warp Speed anunciaram hoje uma parceria com as gigantes redes de farmácias CVS e Walgreens para administrar as vacinas em 50 mil lares de idosos em todo o país.

Para o diretor do Instituto de Doenças Infeciosas, Anthony Fauci, os norte-americanos não devem esperar um retorno imediato da 'normalidade' e lembrou que tudo vai depender da eficácia das vacinas e da sua aceitação pela população.

"Podemos não ser capazes de encontrar cinemas lotados ou estádios cheios de espectadores durante meses e meses em 2021, se não mais tarde", sublinhou hoje, durante uma entrevista à Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (217.717) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,9 milhões).