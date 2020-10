Perda súbita da audição: um novo sintoma da covid-19

A perda da audição vem juntar-se à perda do paladar e do olfato na lista de sintomas da covid-19.

A perda auditiva súbita e permanente, embora rara, pode estar associada à covid-19 em alguns doentes, alertaram médicos na terça-feira, relatando um "primeiro caso" no Reino Unido.

O caso, relatado no jornal científico BMJ Case Reports, pode significar a existência de mais um sintoma causado pelo novo coronavírus, por ser um possível efeito colateral da infeção. A perda do olfato e do paladar já tinham sido relatados como sintomas da covid-19.

"Apesar da considerável literatura sobre a covid-19 e os vários sintomas associados ao vírus, faltam discussões sobre a relação entre a covid-19 e a audição", lamentam estes especialistas.

Os médicos defendem a triagem para perda auditiva em ambiente hospitalar, incluindo nos cuidados intensivos, onde esta pode ser facilmente perdida, como forma de permitir um tratamento rápido com esteroides e aumentar as probabilidades de recuperação.

Até ao momento, apenas alguns casos associados à covid-19 foram relatados e ainda nenhum tinha sido associado ao Reino Unido.

Os autores da publicação descrevem o caso de um homem de 45 anos, com asma, e que esteve em tratamento à covid-19 no seu hospital.

Devido às dificuldades respiratórias, foi ligado a um ventilador e começou a sofrer melhorias após ter recebido tratamentos como remdesivir, esteroides intravenosos e a troca terapêutica de plasma sanguíneo.

Após uma semana da remoção do tubo respiratório, o paciente notou uma sensação de zumbido anormal na sua orelha esquerda, seguida de uma perda auditiva súbita.

Segundo os exames realizados, os canais auditivos não estavam bloqueados ou inflamados e os seus tímpanos estavam intactos.

Um teste de audição confirmou a perda auditiva na orelha esquerda, que recuperou parcialmente após o tratamento com corticoides.

Após descartadas outras possíveis causas como a gripe, VIH ou artrite reumatoide, os médicos concluíram que a perda auditiva estava associada à covid-19, acrescentam os investigadores.

O SARS-CoV-2, o vírus responsável pela covid-19, liga-se a um determinado tipo de células que revestem os pulmões e foi recentemente encontrado em células semelhantes no ouvido. Este vírus também gera uma reação inflamatória e um aumento de substâncias que têm sido associadas à perda auditiva, explicam os autores.

O primeiro caso de perda auditiva relacionado com o novo coronavírus tinha sido registado em abril, na Tailândia.

A perda auditiva súbita é frequentemente registada por especialistas (otorrinolaringologistas), apontando para números entre os 5 e 160 casos por cem mil pessoas por ano.

As causas não são claras, mas este défice sensorial pode estar associado, por exemplo, a um vaso sanguíneo bloqueado, mas também a uma infeção viral como o vírus influenza, o vírus do herpes ou citomegalovírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência France-Presse.