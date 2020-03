Os jovens e crianças também estão em risco, não são só os mais velhos, somos todos

O covid-19, os mais velhos e as lições a tirar destes tempos de pandemia

Já no dia 16 de março, a diretora da OMS para as doenças emergentes e zoonoses tinha chamado a atenção para a importância de proteger os mais novos, crianças e jovens, da infeção pelo novo coronavírus. Não só por serem um potencial veículo de transmissão, mas porque, embora poucos, existem já casos reportados de morte e doença severa nas faixas etárias mais jovens.

Ontem, Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, reforçou mensagem, dirigindo-se diretamente aos jovens: "vocês não são invencíveis. Este vírus pode prender-vos durante semanas a uma cama de hospital ou mesmo matar-vos. E, mesmo que não fiquem doentes, as vossas escolhas sobre o que fazem e onde vão pode significar a diferença entre a vida e a morte para outras pessoas", disse, congratulando-se depois com o facto de muitos jovens "estarem a passar a palavra e não o vírus".

Para o diretor-geral da OMS, a solidariedade é a chave para derrotar a covid-19. A solidariedade não só entre países, como entre gerações.

Em Portugal, os últimos números apontam para que as faixas etárias mais jovens (entre os 0 e os 29 anos) representem cerca de 17,5 por cento dos casos de infetados com covid-19. Um número que desceu 1 por cento, de ontem para hoje. Entre os 0 e os 9 anos, há 18 casos, que sobem para 49 entre os 10 e os 19 e para 157 entre os 20 e os 29. Em todas estas faixas etárias, existem mais raparigas afetadas do que rapazes.

Desde segunda-feira, 16 de março, que todos os estabelecimentos de ensino e creches, públicos e privados, estão encerrados, por decisão do governo português, naquela que foi uma das primeiras medidas de contenção da pandemia no nosso país.

Ainda há muito por saber sobre a doença e a transmissão desta por pessoas sem sintomas ainda está a ser estudada, mas o facto de nos mais jovens a covid-19 poder assumir formas mais leves faz deles potenciais veículos transmissores. Por exemplo, segundo notícia do JN, a jovem de 17 anos que foi um dos primeiros casos em Portugal, poderá ter sido contagiada por colegas que tinham estado em Milão, no Carnaval, e não exibiam sintomas da doença.

É duro que na idade em que nos pensamos imortais sejamos confrontados com a ideia de morte, da nossa e dos outros, que nos são próximos, pais, avós, tios, irmãos, primos, amigos, mas o combate à covid-19 parece exigir medidas extremas, que abrangem todos, incluindo os mais novos. Fiquem em casa.