Ordem lança base de dados para grávidas procurarem médicos habilitados

Caso do bebé sem rosto. Clínica Ecosado não tem convenções com o Estado

Este ano, um bebé nascia em Setúbal com malformações graves que teriam sido detetadas ainda na gravidez, mas que não foram comunicadas à família. Ficaria conhecido como o "bebé sem rosto". O caso levantou dúvidas sobre a certificação do médico Artur Carvalho, o obstetra que acompanhou a gravidez, colocou em causa toda a classe profissional e levantou preocupações junto das mulheres grávidas. Desde então, têm chegado à Ordem dos Médicos pedidos de "alternativa" por parte de "várias grávidas que estavam a ser seguidas ou tinham exames marcados com o médico alvo de inquérito", conta o bastonário Miguel Guimarães. Agora, a Ordem vai lançar uma base de dados através da qual as mulheres em gestação podem aceder à lista de médicos que estão habilitados para fazer ecografias obstétricas, avança o jornal Expresso.

Ainda de acordo com o semanário, o sistema será lançado no site da Ordem dos Médicos até ao final do ano. Qualquer cidadão poderá aceder, escrevendo o nome do médico que quer verificar. Se esse mesmo nome gerar qualquer resultado, significará que o obstetra tem as competências necessárias para realizar ecografias.

De acordo com o Colégio de Ginecologia-Obstetrícia, apenas 160 a 180 especialistas da rede pública - num universo de 850 - estão aptos para as fazer. O médico Artur Carvalho, investigado pelo caso do "bebé sem rosto" não é um deles. E o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia admite mesmo que há vários médicos a realizar ecografias obstétricas sem a devida competência. "Infelizmente há muitos colegas meus a fazerem ecografia, nomeadamente morfológica - que diagnostica malformações - e que não têm competência para isso. Isso não é uma competência adquirida pelo facto de ter a especialidade, é pós-graduada em relação à especialidade", explicou.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, garante que serão dadas respostas a todas as grávidas que suscitem dúvidas sobre o seu obstetra, até que a base de dados seja lançada © António Cotrim/Lusa

Até que a base de dados seja lançada, a Ordem dos Médicos compromete-se a dar resposta a todos os pedidos que lhe sejam remetidos. Em entrevista ao Expresso, o bastonário, Miguel Guimarães, garante que das questões que lhes têm chegado sobre especialistas "a todas tem sido dada resposta".

Esta terça-feira, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) anunciou haver indícios de irregularidades na clínica Ecosado, em Setúbal, a mesma onde foram realizadas as ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves. Segundo Luís Pisco, a clínica não tinha nem tem qualquer convenção com a Administração Regional de Saúde ou com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas aceitava credenciais de exames de utentes encaminhados pelos serviços públicos.

O médico que está a ser investigado neste caso tinha já várias outras queixas registadas na Ordem dos Médicos, algumas arquivadas. O clínico agora suspenso desempenhava o papel de chefe de serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Setúbal há 29 anos.