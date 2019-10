Ordem suspende médico Artur Carvalho. Já há mais duas queixas contra o obstetra

O Regulamento Disciplinar dos médicos é claro: um médico não pode ser suspenso preventivamente sem ser ouvido -- a não ser que recuse ser ouvido. E a suspensão preventiva só pode ocorrer caso haja indícios da prática de infração disciplinar que corresponda às sanções mais graves do cardápio: suspensão até 10 anos ou expulsão.

Mas de acordo com a SIC, ao obstetra Artur Carvalho, de 69 anos, foi decretada pelo Conselho Disciplinar do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos a suspensão preventiva por seis meses. Ainda não é conhecido oficialmente o fundamento desta decisão do CD, mas tendo em conta que essa decisão só pode fundamentar-se em indícios de uma falta disciplinar a que correspondem as sanções mais graves, estará em causa uma infração "muito grave". A que ocorre, segundo o regulamento citado, "quando o arguido viole os deveres profissionais a que está adstrito no exercício da profissão, afetando com a sua conduta, de forma grave, a dignidade e o prestígio da profissão." E, como foi já referido, a suspensão preventiva sem audição do arguido só pode ocorrer quando este falta às convocatórias que lhe são endereçadas pelo CD ou recuse ser ouvido. Terá sido o caso de Artur Carvalho.

Em declarações à SIC, Alexandre Valentim-Lourenço afirmou que Artur Carvalho foi já notificado da suspensão e que a dita foi determinada com base nos indícios existentes nos dois novos casos em conjugação com os anteriores.

A SIC adiantou também na noite desta terça-feira terem surgido mais duas queixas contra Artur Carvalho, que comunicara já esta terça-feira ao bastonário que iria deixar de fazer ecografias obstétricas. Serão assim neste momento oito as queixas em apreciação. A mais antiga data de 2013 e a mais recente, antes da entrada da relativa ao bebé Rodrigo, de agosto deste ano. Não se conhece o teor das duas novas queixas nem a que ano respeitam os factos; também quanto do teor das participações mais antigas nada foi ainda divulgado.

Serão assim ao todo, contabilizando também as quatro já arquivadas, 12 as queixas entradas contra o médico na Ordem. Uma das queixas arquivadas diz respeito a uma bebé nascida em 2011 no Hospital Amadora-Sintra com múltiplas malformações e cujo caso foi arquivado pelo Ministério Público, por ter concluído que não tinha existido má prática, ou violação das legis artis, pelo médico.

A SIC adiantou também que no registo de marcação de ecografias na clínica Ecosado, da qual Artur Carvalho é sócio-gerente e na qual foram realizadas as ecografias de seguimento da gravidez da mãe do bebé Rodrigo, se constata que o tempo previsto para esses exames é muito mais curto que o previsto nas normas, com intervalos de 10 minutos. Ora há tempos indicados pela Ordem para a realização das ecografias obstétricas, respetivamente de 40 e 30 minutos consoante se trate da ecografia de primeiro e de segundo trimestre.

O DN constatara já que em fóruns digitais de grávidas Artur Carvalho é mencionado como um médico com "consultas muito rápidas".

A Ecosado tem acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

