Natal "quente". Chuva e vento despedem-se domingo

Temperaturas amenas, chuva ausente e vento fraco, e nem um floco de neve. Assim vai ser a próxima semana, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

"A semana do Natal vai ser uma semana estável [em termos meteorológicos] em todo o território, completamente diferente daquilo que tivemos nos últimos dias", diz ao DN Sandra Correia, meteorologista responsável pela elaboração do boletim meteorológico do IPMA para as próximas duas semanas.

O mau tempo despede-se no domingo para dar lugar, na segunda-feira (23 de dezembro), a dias sem precipitação ou vento forte e em que as temperaturas estarão "acima da média do que é normal para esta época", de acordo com a meteorologista.

"Em algumas localidades do litoral as temperaturas máximas poderão atingir os 20 graus, se bem que nas regiões do Interior do país e em zonas de serra serão sempre mais baixas", aponta o IPMA.

As temperaturas mínimas também estarão um pouco acima da média - os valores irão rondar os 8 a 12 graus.

Também não vai nevar na semana do Natal - "não haverá neve na Serra da Estrela", diz Sandra Correia, que indica ainda a previsão para a semana do Ano Novo.

"Com alguma incerteza ainda", alerta a meteorologista, "prevê-se que seja também uma semana sem precipitação em todo o território".