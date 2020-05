Mais de 2,4 milhões de leitores escolheram o DN em abril

Mais de dois milhões e 400 mil leitores visitaram o site do Diário de Notícias, através das diversas plataformas, num mês de abril que reforçou o papel do Global Media Group (GMG) como o grupo de media preferido dos consumidores portugueses de informação online.

Os dados do mais recente ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, revelam que o DN teve assim o seu segundo melhor mês de sempre no que toca à audiência digital. Isto depois de em março ter ultrapassado mesmo a marca dos três milhões, num mês de excecional consumo de informação com o eclodir da pandemia de covid-19.

A confiança renovada por 2.432.527 leitores, que mantém o nosso jornal no top-10 dos sites de informação mais procurados em Portugal, valida a aposta do DN em privilegiar o caminho da informação séria, rigorosa e credível, tão importante para reforçar os mecanismos de confiança necessários numa sociedade abalada pelos tempos de incerteza em que vivemos.

O valor total de leitores que preferem o Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Mais de 4,5 milhões de leitores dão liderança ao Global Media Group

A confiança dos consumidores de informação nos diversos títulos do Global Media Group foi renovada no mês de abril, reforçando o estatuto líder do grupo no panorama dos media digitais em Portugal Continental. No total, passaram pelos sites da GMG 4,5 milhões de pessoas, permitindo consolidar o primeiro lugar conquistado em março, ampliando em mais de 158 mil utilizadores a vantagem para o segundo grupo de media mais consultado, a Cofina (4,212 millhões).

Entre os bons resultados dos títulos do Global Media Group, destaque para a subida do Jornal de Notícias ao primeiro lugar deste ranking netAudience, com 3.551.272 leitores a visitarem o site do JN em abril. Em segundo lugar, entre os sites de informação mais consultados em Portugal, aparece o Notícias ao Minuto, e em terceiro o jornal Público, que perdeu a liderança do ranking.

Destaque ainda, entre as marcas do GMG, para a subida do Dinheiro Vivo, o título de economia do grupo: com mais 13 mil utilizadores face a março (num total de 2,316 milhões), o DV subiu dois lugares (12º) e conquistou a liderança do segmento de economia, ultrapassando o Jornal de Negócios (13.º, com 2,207 milhões de utilizadores).

TSF (18.º lugar), Diário de Notícias da Madeira (20.º), O Jogo (22.º), Delas (27.º), Motor24 (30.º), Plataforma Media (38.º), Men"s Health (39.º), Volta ao Mundo (40.º), Açoriano Oriental (41.º), V Digital (43.º), Jornal do Fundão (44.º) e Women"s Health (45.º) completam o universo de títulos do Global Media Group neste ranking netAudience.