Linha Internet Segura registou 701 denúncias de pornografia infantil e discriminação racial em 2019

Coordenada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Linha Internet Segura é um serviço de atendimento gratuito e confidencial criado com o objetivo de prestar apoio às vítimas de cibercrime, aconselhar na adoção de comportamento seguros no uso da internet e permitir a denúncia de conteúdos ilegais online.

Este é um dos serviços do consórcio coordenado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT) e do qual a APAV faz parte desde janeiro de 2019, envolvendo também a Direção Geral da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Fundação Altice e a Microsoft Portugal.

Este consórcio tem como principal objetivo a sensibilização e consciencialização para o uso mais seguro da internet.

Segundo dados da APAV, entre janeiro e dezembro de 2019 foram contabilizados 827 processos nas duas vertentes: atendimento e denúncia.

Na Helpline, que garante o apoio, anónimo e confidencial ao uso das tecnologias online com vista a ajudar vitimas de crime e aconselhar os utentes na adoção de comportamento seguros no uso da internet foram registados 102 crimes e outras formas de violência, entre os quais 20 por burla, 12 por furto de identidade, oito de devassa da vida privada, quatro de ciberbullying, quatro de pornografia de menores, nove de phishing, cinco de violência doméstica e um dois crimes sexuais.

Já na Hotline. que disponibiliza meios para denunciar conteúdos ilegais que estejam disponíveis na internet, a APAV registou 676 denúncias de pornografia infantil e 24 de discriminação racial.

Segundo a APAV os homens são 53.97 por cento das 126 vítimas identificadas em idades entre os 10 e mais de 65 anos.

Os pedidos de apoio e denúncias são feitos para o 800 21 90 90 ou através do correio eletrónico (linhainternetsegura@apav.pt).

Esta terça-feira (11 de fevereiro) assinala-se em mais de 150 países o Dia da Internet Mais Segura.

Em Portugal, o Centro Internet Segura (CIS) junta-se às comemorações com a realização de um seminário dedicado ao tema Ciberbullying, com o título "Faz Delete ao Ciberbullying!" estando prevista a apresentação do novo site do Centro Internet Segura (que faz parte do consórcio Internet Segura), com uma nova imagem e funcionalidades.