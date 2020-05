Lavar as mãos, usar máscaras e cuidados com o lixo. Imprima os cartazes da DGS

Como se deve retirar uma máscara? Ao lavar as mãos, que cuidados se deve ter? E com os resíduos o que se deve fazer? São perguntas que têm resposta no manual com medidas gerais de prevenção e controlo da covid-19 lançado pela Direção-Geral de Saúde

O documento pretende apresentar as medidas gerais a adotar por todos e é completado por vários volumes com medidas específicas a adotar em diferentes contextos, "com base nos princípios de evidência e conhecimento científico",

Para que a divulgação seja eficaz a DGS produziu três novos cartazes que resumem as medidas a seguir e que podem impressos para afixar em local onde fiquem visíveis.

Um cartaz explica como colocar, como usar e como remover a máscara. Pode descarregá-lo para imprimir aqui.

Um segundo cartaz dá conta dos cuidados a ter com a lavagem das mãos. Pode descarregá-lo para imprimir aqui.

O terceiro cartaz deixa conselhos sobre os cuidados a ter com os resíduos, se estiver em isolamento, Pode descarregá-lo para imprimir aqui.