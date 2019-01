Wuant é o youtuber português mais influente para a Forbes

Quando Paulo Borges, aliás: Wuant, decidiu publicar um vídeo no Youtube criticando o famoso artigo 13 da legislação que a União Europeia está a preparar sobre os direitos de autor, o desabafo, onde avisava que o seu canal poderia ser apagado na sequência da iniciativa legislativa, somou perto de 1,8 milhões de visualizações e 27 583 comentários, merecendo ainda destaque em grande parte da imprensa nacional. A representação em Portugal da Comissão Europeia sentiu-se mesmo obrigada a prestar esclarecimentos.

O alcance da mensagem do youtuber e influenciador de Aveiro, de apenas 23 anos, ajuda a explicar porque ocupa o primeiro lugar num ranking de "Youtubers Imparáveis", elaborado pela Forbes Portugal, com 26,5 pontos de "nível de influência digital" . Uma lista - que será alargada aos 20 primeiros na edição de fevereiro da Forbes - quase integralmente dominada pelas áreas do entretenimento e pelos videojogos.

A exceção, que corresponde também à mulher melhor colocada no top nacional, no quarto lugar, é Mia Rose (nome artístico de Maria Teixeira Rosa), que aparece catalogada na categoria de Moda/Beleza, apesar de ser também cantora e atriz.

A lista de influenciadores é elaborada pelas próprias marcas, que pagam cada vez melhor para se associarem a estes influenciadores através de patrocínios de várias ordens, que se somam aos ganhos publicitários gerados pelas visualizações e números de subscritores dos canais.

Aqui ficam os dez primeiros do ranking português da Forbes:

1. Paulo Borges (Wuant)

2. Diogo Silva (Windoh)

3. António Ramos (D4rkFrame)

4. Mia Rose

5. Mariana Cabral (Bumba na Fofinha)

6. João Sousa

7. Catarina Lowndes (SEA3PO)

8. Anthony Sousa (SirKazzio)

9. Ana Catarina (Owhana)

10. Miguel Alves