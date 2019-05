Voluntários recolheram quase 20 toneladas de lixo do areal entre Tróia e Melides

Depois de duas semanas a limpar o areal de 45 quilómetros entre Tróia e Melides, com a participação de cerca de 300 voluntários, a associação Brigada do Mar apresenta hoje, em Melides, no recinto da feira local, os resultados da sua 11ª campanha consecutiva realizada naquele troço da costa.

Em números, a associação estima ter recolhido entre 15 e 20 toneladas de lixo, um pouco menos do que no ano passado, como já era de esperar, e tal como o responsável da associação Simão Acciaioli, já tinha antecipado ao DN, na véspera de arrancar esta última campanha.

Os voluntários "reuniram, triaram e separaram por categorias todos os resíduos recolhidos para poderem "analisar de forma mais concreta o tipo de lixo e a sua volumetria" e para poder "apresentar os resultados", adianta a associação.

A apresentação dos resultados da campanha, que pretende ser também um momento "de debate das soluções" para o problema, decorre este sábado na Feira de Melides (EN261 Melides) e a associação convida a população a estar presente, a partir das 10.00, neste sábado, 18 de maio.