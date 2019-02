Veja como é possível apanhar lixo espacial com um arpão

O satélite RemoveDEBRIS, uma das primeiras tentativas para lidar com a acumulação de detritos espaciais perigosos, conseguiu usar com sucesso o seu sistema em arpão de captura em órbita. A experiência foi filmada para que todos possam ver como funciona este sistema:

O arpão projetado pela Airbus Stevenage tem uma lança de 1,5 metros implantada a partir da nave espacial. Nesta experiência, o arpão foi disparado a uma velocidade de 20 metros/segundo para penetrar no alvo e demonstrar a capacidade do arpão para capturar detritos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

RemoveDEBRIS é uma pequena missão de satélite com o objetivo de testar técnicas de remoção de detritos ativos usando um arpão. O satélite é projetado, construído e fabricado por um consórcio de empresas espaciais e instituições, liderado pela Universidade de Surrey, no Reino Unido. A nave espacial é operada em órbita por engenheiros da Surrey Satellite Technology Ltd, em Guildford, no Reino Unido. O projeto é co-financiado pela União Européia.

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), há mais de 750 mil objetos com mais de um centímetro a orbitar a Terra. Naves e sondas defuntas, restos de foguetões usados, mas também parafusos e até pedaços de tinta solta - é deste tipo de lixo que falamos e, depois de seis décadas de exploração espacial, há mais de sete mil toneladas no espaço. A maioria foi gerada por mais de 250 explosões.

Este lixo é um perigo para os satélites e para as missões espaciais, nomeadamente para a Estação Espacial internacional (ISS, na sigla em inglês), e para operações futuras. Isto porque a uma velocidade média de 40 mil quilómetros por hora, o impacto gera uma energia semelhante à explosão de uma granada de mão.

Esta foi a terceira experiência bem sucedida do projeto RemoveDEBRIS. A equipa está a agora a preparar o teste final, que irá realizar-se em março. Guglielmo Aglietti, diretor do Centro Espacial de Surrey, na Universidade de Surrey, disse: "Este é o teste mais exigente da RemoveDEBRIS. O projeto RemoveDEBRIS dá-nos fortes pistas sobre o que pode ser alcançado com o poder da colaboração - reunindo a experiência de toda a indústria e o campo de pesquisa para alcançar algo verdadeiramente notável."

Já Chris Burgess, engenheiro na Airbus Defence and Space, não tem dúvidas de que "o sucesso na demonstração espacial da tecnologia de arpão é um passo significativo para resolver a crescente questão dos detritos espaciais".

Chris Skidmore, ministro de Estado das Universidades, Ciência, Pesquisa e Inovação, explicou ainda: "Os escombros espaciais podem ter sérias conseqüências para os nossos sistemas de comunicação se chocarem com satélites. Este projeto mostra que especialistas britânicos estão a encontrar respostas para esse problema usando um arpão, uma ferramenta que as pessoas usaram ao longo da história".