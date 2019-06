Veja aqui a correção do exame de Português

Provas e exames nacionais. Atenção que as datas foram alteradas

Alunos cegos fazem exames nacionais com 30 páginas em braille

Os exames de Português do ensino secundário, uma das provas mais participadas da época de avaliações externas, realizaram-se nesta manhã.

O exame contava com um total de 77 033 inscritos., superando a Matemática A no topo dos testes com mais inscritos.

O enunciado tinha duas versões. A versão que pode consultar aqui. E a versão B, para ver aqui.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Consulte aqui os critérios de correção da prova.