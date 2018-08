Este sábado os habitantes de algumas partes do mundo vão poder assistir a um eclipse parcial do Sol. É o terceiro deste ano. E o último. O fenómeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas sem cobrir o disco solar por completo, deixando a descoberto uma meia lua brilhante.

O eclipse solar parcial será visível numa parte da América do Norte, da Europa do Norte, da Europa de Leste e da Rússia. O ponto máximo do eclipse parcial será registado no mar da Siberiano Oriental perto da ilha de Wrangel. No Polo Norte o Sol ficará coberto pela Lua em 65%.

O fenómeno, que decorrerá entre as 07.02 e as 10.30, hora de Portugal, não será visível no país, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa. Os outros eclipses parciais do Sol, em 2018, foram registados a 13 de julho e a 15 de fevereiro.

Como olhar diretamente par o sol pode ser perigoso para os olhos quem quiser assistir ao eclipse deverá usar lentes especiais de proteção.

O próximo eclipse parcial do Sol acontecerá a 6 de janeiro de 2019 e, 15 dias depois, haverá um eclipse solar total.