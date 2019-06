Toda a costa de Portugal numa só fotografia com 943 kms

Durante oito dias um fotógrafo, um bloguer e um velejador percorreram num veleiro a costa portuguesa. Foram 420 milhas náuticas registadas através de um smartphone e o resultado é a primeira vista panorâmica do litoral português registado através de um telefone: uma fotografa com 943 quilómetros.

Da Praia do Moledo (no Minho) a Monte Gordo (Algarve), uma equipa formada por André Carvalho, que fotografou o litoral usando um Samsung Galaxy S1, pelo cronista e viajante Carlos Bernardo, que relatou a viagem através de um Diário de Bordo publicado no seu blogue e redes sociais; e o velejador José Gomes, navegou pela costa portuguesa fazendo o registo que resultou em centenas de fotografias compiladas na panorâmica de 943 quilómetros.

"Esta iniciativa surgiu da ideia de fazermos algo nunca antes feito: captar a primeira fotografia de vista panorâmica de todo o litoral português. A filosofia da Samsung é "Do What you Can"t" e este projeto responde diretamente a esse desafio. O desafio de fazermos coisas que nunca ninguém fez, com os nossos equipamentos, em inovar e rasgar com a conformidade. Em apenas uma semana conseguimos algo inédito, o primeiro registo de todo o litoral através da câmara de um smartphone", justifica José Correia, head of marketing mobile da Samsung Portugal, citado em nota de imprensa.

"Portugal é cada vez mais procurado pelas grandes marcas para, de forma apelativa, promoverem os seus produtos. Esta ação da Samsung que promove um dos nossos principais ativos - o Mar, em conjunto com a nossa Costa Atlântica -, complementará a atuação do Turismo de Portugal nos mercados estrangeiros, onde temos vindo a desenvolver recentemente algumas ações de promoção de Portugal como destino turístico", considerou, por seu turno, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Ana Marcela é jornalista do Dinheiro Vivo