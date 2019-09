Sobrevivente de cancro atravessa Canal da Mancha a nado quatro vezes sem parar

No final Sarah Thomas celebrou o feito com chocolate e champanhe.

Sarah Thomas, nadadora norte-americana de maratonas em águas abertas, completou na manhã desta terça-feira, pelas 6:30, a quarta travessia a nado do Canal da Mancha, 54 horas depois de partir do porto britânico de Dover. É o primeiro ser humano a cruzar o canal quatro vezes sem parar.

Thomas tem 37 anos e é natural do Colorado. É uma sobrevivente de cancro - concluiu os tratamentos em 2018 - e dedicou o feito a "todos os sobreviventes de cancro que andam por aí" e a todos os que iniciaram sua "jornada contra o cancro.

No final, comemorou com chocolates e champanhe. "Não consigo acreditar que fizemos isto", referiu à chegada.

Para Thomas a parte mais difícil deste desafio foi lidar com a água salgada, porque quanto ao resto ela sabia o que a esperava. "Estava bem preparada para as correntes, para o clima e para o frio, bem como para a quantidade de tempo que teria de permanecer dentro água".

Durante as 54 horas de atividade -- percorrendo um total de 209 km, dadas as correntes que a cada travessia a empurravam para fora do rumo mais direto -- Sarah Thomas alimentou-se com uma bebida de proteínas, eletrólitos e cafeína que a cada 30 minutos lhe era passada pelo barco de apoio, onde seguia a sua mãe.

Esta conquista de Sarah Thomas acontece precisamente um ano depois de ter terminado tratamento para o cancro da mama. Antes da travessia, Sarah admitia no Facebook estar "assustada", mas que estava à espera deste banho "há mais de dois anos. Lutei muito para chegar aqui". "Estou a 100%? Não. Mas estou o melhor que posso estar agora e depois do que passei.

Estou com mais vontade do que nunca". Acrescentando: "Espero não vos dececionar depois de tudo isto! Apenas vos peço que aumentem o volume para bem alto quando gritarem por mim, vou precisar de toda a ajuda que puder obter".

A conquista de Sarah Thomas já suscitou elogios das principais figuras do mundo da natação. Lewis Pugh, uma nadadora de endurance, mais conhecida por dar o primeiro mergulho no Polo Norte, descreveu o feito de Sarah como "extraordinário e incrível". "Quando pensamos que atingimos o limite da resistência humana, alguém quebra os recordes", escreveu no Twitter. "Parabéns para Sarah Thomas por nadar no canal inglês por quatro vezes sem parar".