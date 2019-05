Sara Carbonero luta contra tumor maligno nos ovários

Sara Carbonero, mulher do guarda-redes espanhol Iker Casillas, revelou esta terça-feira numa publicação na sua conta de Instagram que está a lutar conta um tumor maligno nos ovários.

A jornalista espanhola acrescenta que já foi operada e que o tumor foi descoberto "muito a tempo", mas que ainda tem pela frente "uns meses de luta" durante o qual irá fazer um tratamento.

Esta revelação surge 20 dias depois de Casillas ter sofrido um enfarte do miocárdio agudo durante um treino do FC Porto no centro de treinos do Olival. Após uns dias de internamento, o jogador tem estado em casa em repouso, tendo falhado os jogos dos dragões desde então.

Eis a publicação na íntegra:

"Quando ainda não nos tínhamos recuperado de um susto, a vida voltou a surpreender-nos. Desta vez, calhou-me a mim, essa dita palavra de seis letras que me custa escrever. Há uns dias numa consulta, os médicos viram em mim um tumor maligno nos ovários e já fui operada. Tudo correu muito bem, felizmente descobrimo-lo muito a tempo mas ainda tenho pela frente uns meses de luta enquanto faço o tratamento correspondente. Estou tranquila e com a confiança de que tudo vai correr bem. Sei que o caminho será duro, mas também terá um final feliz. Conto com o apoio da minha família, amigos e com uma grande equipa médica. Aproveito para pedir aos meus companheiros jornalistas o respeito e a compreensão com que sempre me trataram, especialmente nestes momentos tão difíceis e delicados para mim e para a minha família."