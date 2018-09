Rover japonês envia primeiro vídeo de asteroide a 280 milhões de km

Os dois rovers japoneses que aterraram no asteroide Ryugu conseguiram enviar o primeiro vídeo, cinco dias depois da aterragem, a 280 milhões de quilómetros da Terra. As imagens foram divulgadas pela agência espacial japonesa Jaxa na sua conta do Twitter.

Antes do vídeo, os robôs já tinham enviado fotografias da superfície do asteroide. Esta é a primeira vez que uma agência espacial aterra num asteroide, com capacidade para o explorar. As primeiras imagens que chegaram foram tiradas pela câmara da nave que transportou os rovers, Hayabusa-2.

No próximo mês, a nave vai fazer explodir um engenho por cima do asteroide, disparando um míssil de dois quilos que vai permitir recolher fragmentos frescos do asteroide, que não foram expostos a radiações. Esses fragmentos podem ajudar na investigação principal que é tentar perceber as origens da vida na Terra.

Esta missão foi lançada em dezembro de 2014 e as amostras recolhidas no asteroide devem chegar à Terra em 2020.