Risco de cancro. Implantes mamários Allergan retirados do mercado mundial

A Allergan anunciou a retirada mundial dos implantes mamários com textura, depois da FDA (autoridade norte-americana do medicamento) verificar um aumento significativo de casos de um cancro raro associado aos seus produtos. Trata-se do linfoma anaplásico de grandes células (LAGC).

Em Portugal, "os implantes mamários texturados da Allergan tiveram a sua comercialização suspensa e foram recolhidos no ano passado, seguindo uma medida comum a toda a Europa e comunicada pela Allergan às Autoridades Competentes e a todos os utilizadores", informa o Infarmed (autoridade portuguesa do medicamento),

O anúncio da Allergan, com sede em Dublim, surgiu no mesmo dia em que a FDA pediu a retirada dos implantes mamários, atualizando os dados sobre as suas consequências. Revelou que 573 casos e 33 mortes, de um linfoma raro, estão ligados a implantes mamários em todo o mundo, um aumento significativo desde o início deste ano.

481 daqueles casos são atribuídos ao produto da Allergan, segundo a FDA. Nas 33 mortes, é conhecida a identidade do fabricante em 13 casos e 12 são implantes Allergan.

Na América do Norte, já o Canadá havia retirado aquele produto, em maio deste ano, depois de verificarem que a taxa de LAGC é muito mais alta entre os pacientes com implantes macrotexturizados, Biocell é o nome dos implantes da Allergan. registaram 26 casos deste cancro e 22 estavam ligados a estes implantes.

Os implantes mamários de silicone podem ser lisos, texturizados (microtexturizados ou macrotexturizados) ou revestidos a poliuretano. Os da Allergan eram os únicos macrotexturizados vendidos no Canadá.

Em maio, o jornal britânico The Guardian noticiava que cerca de 200 mulheres no Reino Unido pensavam recorrer aos tribunais contra o fabricante Allergan. Argumentam que não foram suficientemente informadas sobre os riscos ao utilizarem os implantes mamários texturizados,