Rapper inglês baleado durante assalto no Algarve

Rhys Thomas Silvester, Mist, um rapper inglês, foi baleado na noite desta terça-feira numa residência de luxo na Quinta do Lago no Algarve.

O britânico, de 27 anos, terá sido baleado na perna por um grupo de assaltantes - dois ou três homens com sotaque irlandês - que levaram dinheiro, ouro, documentos, passaporte e telemóvel do músico, segundo o jornal brtiâncio The Mirror,

O jovem terá sido atingido na perna sem gravidade e foi transportado para o hospital de Faro por amigos.

O alerta foi dado cerca das 22.00 e no local estiveram a PSP, GNR e PJ.

Antes de tudo acontecer, o rapper inglês publicou um vídeo no Instagram onde se mostra feliz por estar no Algarve: