Poupança com o aluguer de equipamentos de bebé "pode chegar aos 70%"

Vasco, de quatro meses, herda muita coisa dos irmãos mais velhos, mas, em matéria de puericultura, há sempre novidades. Quando o Tiago e o Diogo nasceram, há 5 e 4 anos, respetivamente, ainda não se ouvia falar numa cadeira que se movimenta para cima e para baixo e balança para um lado e para o outro, imitando os movimentos que os pais fazem quando embalam os bebés - um famoso equipamento que custa perto de 300 euros. "Era algo que não íamos comprar, porque não sabíamos se o Vasco ia gostar. A possibilidade de alugar equipamentos permite experimentar para ver se ele se adapta. Além disso, a oferta está sempre atualizada em relação ao que existe no mercado", diz a mãe, Sandra Ferreira, médica, de 42 anos.

Sandra e o marido já alugaram vários equipamentos para os filhos, desde berços a aquecedores de biberões. "Geralmente, alugamos coisas que queremos experimentar para ver se gostam ou que vamos usar durante pouco tempo", explica Miguel Caridade, engenheiro, de 50 anos. O berço, por exemplo, custa quase 200 euros na loja, mas pagaram menos de 50 euros para o ter em casa durante quatro meses. "Íamos fazer um investimento grande para uma utilização de tão curta duração?", questiona Sandra, destacando que o conceito "é espetacular". E as vantagens não são só financeiras. "Poupamos espaço. Com três filhos, a casa torna-se pequena para arrumar tanta coisa".

Quando pretendem alugar algum equipamento, Sandra e Miguel vão à GUGUrent, uma loja em Coimbra que oferece este serviço. Ao DN, Paula Soares, proprietária, conta que a ideia surgiu depois de ter sido mãe, em 2012. Teve a sorte de receber muito material dos vizinhos, mas pensava "nas pessoas que têm de comprar tudo". Formada em belas artes e a trabalhar na área do eco-design, criou um negócio de aluguer de equipamentos de bebé: berços, carrinhos, marsúpios, camas de viagem, cadeiras para o carro, espreguiçadeiras, balanças, esterilizadores, bombas de extração de leite. "Só não aluga fraldas", graceja Sandra Ferreira.

Os equipamentos para bebé são geralmente dispendiosos e úteis apenas por um curto período de tempo. "Com esta modalidade, a poupança pode ser acima dos 50%. Em alguns casos, pode mesmo chegar aos 70%. Os carrinhos, por exemplo, são absurdamente caros". Entre as principais vantagens, Paula destaca também a "gestão de espaço". "Há uma fase da vida em que os filhos invadem as divisões todas da casa. E passa pouco tempo até deixarmos de precisar de uma grande parte das coisas", sublinha. Outra mais-valia é a possibilidade de as famílias poderem experimentar os equipamentos. "O período mínimo de aluguer é geralmente um mês. Só é mais elevado se não tiver o produto em stock".

Paula Soares estava a trabalhar na área do eco-design quando decidiu abrir a GUGUrent em Coimbra © Maria João Gala / Global Imagens

Ao alugar os equipamentos, os pais estão também a ser amigos do ambiente, já que uma grande parte das peças são feitas de plástico e estão associadas a um grande consumo de recursos. "Há um desperdício enorme. Vê-se muito material de bebé em caixotes do lixo. Isso choca-me imenso", assume Paula. Além disso, têm acesso a equipamentos de qualidade de marcas conhecidas. "Sou muito picuinhas e, por isso, todo o material que alugo tem de estar imaculado". Há um grande cuidado ao nível da higienização e da segurança. Quando o equipamento fica danificado, deixa de ser alugado.

Embora não seja um conceito novo, não está tão banalizado como noutros países, nomeadamente França e EUA. "Mas as pessoas começam finalmente a conhecê-lo e a passar a palavra". Apesar de estar sediada em Coimbra, Paula diz que quase 90% dos clientes são de outras cidades: "40% de Lisboa, 25% do Porto e os restantes de Coimbra e outra zonas". São casais que têm, em média, 35 anos, "mentes mais abertas" e "estão habituados a fazer compras pela internet", uma vez que é este o principal canal de comunicação com a empresa. Há entregas na loja e envios feitos diretamente através dos fornecedores, e os alugueres podem ser de curta ou longa duração.

"Somos induzidos a comprar muita coisa"

Maria Ferrão, empresária, de 42 anos, estava grávida do primeiro filho quando descobriu a GUGUrent. "Achei a ideia fantástica. Sou uma pessoa muito prática. Muitas vezes somos induzidos a comprar imensa coisa, mas fazia-me confusão a parafernália de coisas que é preciso comprar", diz ao DN. Quando o Pedro nasceu, alugou um berço por seis meses, mas acabou por prolongar o aluguer por mais seis. "Quando deixou de dormir lá, sabia o que fazer com ele. Não ocupa espaço em casa, não fica num canto da garagem, não tenho que o vender". Mas depois nasceu a filha mais nova: a Joana. "Porque não hei de dar ao meu segundo filho uma coisa mais moderna? Depois voltei a alugar um berço por seis meses".

Desta forma, as famílias conseguem dar os filhos "coisas que não conseguiriam dar se tivessem que as comprar". "E temos sempre os últimos modelos, o que nos permite estar atualizados". Além do berço, Maria alugou a espreguiçadeira, a cadeira da papa, a bomba para extrair leite, um aquecedor de biberões, um parque, um ovo com rodas, a cadeira para o carro. E o saltitão - uma espécie de baloiço para bebés. "A Joana adora saltitar", mas já percebeu que, quando a sentam ali, é porque a mãe vai fazer alguma coisa. "Ou seja, já não o vai usar durante muito mais tempo. Se o tivesse comprado, ficava encostado".

O aluguer do material está sujeito ao pagamento de uma caução, mas é muito raro haver problemas. "As coisas ficam sob a nossa responsabilidade. Tentamos preservar ao máximo, até porque o equipamento vai para outros bebés. Temos preocupações de higiene e para não se estragar", diz Carla Albuquerque, enfermeira, de 36 anos, que alugou dois berços (um para casa de férias) e uma balança. Neste momento já não tem nada em casa, mas garante que voltará a recorrer ao mesmo método se tiver mais algum filho. "Identifico-me muito com este conceito. É muito satisfatório em termos de qualidade e ao nível económico".

Mais lojas no país

Existem outras empresas em Portugal que se dedicam ao mesmo negócio, embora ainda em número reduzido. Uma delas é a UPAbaby, que abriu em 2011, pelas mãos de Eduardo Moreira. Pai de gémeas, ao fim de um ano começou a aperceber-se que tinha imenso equipamento que já não usava. "Havia muitas empresas do género lá fora, mas em Portugal não existia quase nada", recorda.

A grande maioria dos clientes da empresa são estrangeiros que se encontram em Portugal de férias. Desta forma, "não vêm carregados com o material", o que muitas vezes implica custos adicionais, e recebem os equipamentos logo no aeroporto. "70 a 80% são estrangeiros, que fazem alugueres por uma ou duas semanas". Começam a aparecer alguns portugueses interessados, "mas geralmente têm mais relutância em alugar e colocam mais questões". Eduardo acredita que não será uma questão de preconceito, mas "não há esse hábito na nossa sociedade". Quando recorrem a esta modalidade, procuram geralmente berços ou balanças. "Mas não deixa de ser um mercado em crescimento". Presente em Lisboa e no Porto, a UPAbaby faz entregas em todo o país.