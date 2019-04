"Operação Praia Limpa" quer limpar praias de Silves, Albufeira e Lagoa

Praias dos conselhos de Silves, Albufeira e Lagoa vão ser alvo da "Operação Praia Limpa", que vai decorrer no dia 12 de maio, a partir das 09:00. O objetivo desta iniciativa do Zoomarine é de "remover, ao longo de vários quilómetros (ao nível da faixa costeira e dos fundos marinhos), os detritos de origem humana que nunca se deveriam encontrar nas nossas praias" e que são cada vez mais "omnipresentes, numerosos e perigosos", lê-se num comunicado do parque aquático.

A "Operação Praia Limpa" acontece desde 2017, insere-se no âmbito da iniciativa de responsabilidade ambiental "Together We Protect" e este ano vai abranger as praias da Gale e Salgados (Albufeira), de Armação de Pêra e na Praia Grande (em Pêra), em Silves, e praias da Srª da Rocha e Praia Nova (Lagoa).

Os voluntários que queiram fazer parte desta ação vão tentar que "Silves, Albufeira e Lagoa fiquem um pouco mais livres de plásticos, beatas, latas, restos de artes de pesca, partes de embarcações, pedaços de eletrodomésticos, entre tantos outros".

Este ano, a ação de "entreajuda, diversão, educação para a sustentabilidade" e de "respeito pela natureza" conta com a colaboração da empresa Águas de Portugal, a Lipton, assim como a Aliança ODS Portugal.

As inscrições estão abertas e cabe aos voluntários escolher qual é o concelho onde quer desenvolver a "Operação Praia Limpa".