O dia mais longo: está a chegar o solstício de verão

Às 16.54 em ponto desta sexta-feira, 21 de junho, começa mais um verão no hemisfério norte - e mais um inverno no hemisfério sul. Será nesse momento exato, nem mais um segundo, que a Terra, na sua viagem através do espaço atinge a maior inclinação em relação ao Sol. É o solstício de verão.

Sexta-feira é também o dia mais longo do ano, com o maior duração de luz solar: 14 horas, 53 minutos e 7 segundos no território nacional.

São só mais dois segundos em relação a quinta-feira, o dia imediatamente anterior, mas é quanto basta para deter o recorde. Já a partir de sábado, no entanto, os dias começam a diminuir em duração da luz solar (sábado já terá menos um segundo, domingo menos cinco), até atingirem um novo mínimo dentro de seis meses, no momento do solstício de inverno, em 21 de dezembro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas o que são afinal os solstícios? O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) explica que são "pontos da eclíptica em que o Sol atinge as alturas (distância angular) máxima e mínima em relação ao equador, isto é, pontos em que a declinação solar atinge extremos: máxima no solstício de Verão (+23° 26′) e mínima no solstício de Inverno (-23° 26′)".

Solstício, explica ainda o OAL na sua página de Internet, tem origem na palavra latina solstitium, que descreve o facto de o Sol, nesse ponto, "travar o movimento diário de afastamento ao plano equatorial e "estacionar" ao atingir a sua posição mais alta ou mais baixa no céu local". Aos nossos olhos humanos, o Sol parece deter-se no céu.

Celebrações em Stonehenge

Em Stonehenge, Inglaterra, o círculo de pedras gigantes, com cerca de seis mil anos, que se acredita ter sido um local de celebrações religiosas e um referente astronómico para os povos de então, este é um dia muito especial, em que milhares de pessoas se juntam para saudar o início do verão.

Neste dia, precisamente, o sol nasce duplamente alinhado com a pedra de Heel, que se ergue solitária à entrada de Stonehenge, e com o seu altar. Fosse qual fosse a intenção dos seus construtores, e há inúmeras teorias que o dão ora como templo, ora como local de coroação de reis, ora como local de celebração de ritos fúnebres, a única certeza hoje observável é a deste alinhamento com as danças do Sol, o que parece apontar para a sua função de calendário astronómico.

Nesta altura do ano, são milhares as pessoas que viajam para lá, para assistir a esse momento mágico inicial do nascimento do dia alinhado com as pedras. Depois, a festa prolonga-se pelo dia fora, para culminar no momento exato do solstício, pelas 16.53, sempre com muitos aplausos.

Muitos do que ali comparecem para a festa do solstício de verão vestem-se de druidas, à maneira antiga, lembrando celebrações pagãs ligadas ao ciclo anual agrícola, mas também há quem ali vá apenas em piquenique, com a família e os amigos, para passar o primeiro dia de verão de uma forma diferente. Assim a meteorologia ajude.

Por cá, segundo o IPMA, o verão vai começar com céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro pela manhã. O vento anuncia-se fraco a moderado e as temperaturas, para já, não se antecipam especialmente quentes.