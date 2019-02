Uma pintura de Van Gogh? Não, são as novas fotos de Júpiter

As novas imagens de Júpiter, captadas pela sonda espacial da NASA Juno, parecem-se com a pintura "Noite Estrelada" do pintor holandês Vincent van Gogh.

Desde que Juno chegou a Júpiter, em 2016, tem captado imagens incríveis, como as que enviou de uma enorme mancha vermelha causada por uma gigante e perpétua tempestade gasosa.

Nas novas imagens surge o hemisfério norte do planeta, coberto de nuvens que giram em torno de um ponto numa região chamada Jet N6, adianta a CNN. As fotografias foram tiradas a quase 13 mil quilómetros de distância dessas nuvens.

"Já reescrevemos os livros didáticos sobre como a atmosfera de Júpiter funciona e sobre a complexidade e assimetria do seu campo magnético", afirmou Scott Bolton, investigador principal da Juno.

Em junho do ano passado, a NASA aprovou a permanência de Juno na órbita de Júpiter por mais de 41 meses a fim de cumprir os seus objetivos científicos. A missão tem financiamento garantido até 2022, quando está previsto chegar ao fim.