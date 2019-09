No novo Monopólio as mulheres ganham mais do que os homens

O tradicional jogo de tabuleiro Monopólio anunciou mais uma edição e esta é dedicada às mulheres. Quer ser "o primeiro jogo onde as mulheres ganham mais do que os homens", anuncia o fabricante na caixa. No início de cada partida, as jogadoras recebem mais dinheiro do que os jogadores, diferença que se perpetua cada vez que uns e outros passam pela casa partida (com as mulheres a receberem mais 20% do que os homens).

Não é a única diferença: em vez das normais propriedades, os jogadores passam a adquirir invenções realizadas por mulheres. Entre as possibilidades estão a rede Wi-Fi ou as bolachas com pepitas de chocolate.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As mudanças abrangem ainda o emblemático senhor Monopólio, de cartola e bigode, que passa agora a ser uma senhora."É uma abordagem nova e divertida que cria um mundo onde as mulheres têm uma vantagem que é normalmente conferida aos homens", referiu a Hasbo, a empresa responsável pelo jogo, em comunicado, citado pela CNN.

À revista Time, a diretora de Marketing do projeto, Jen Boswinkel, disse: "Nós queremos reconhecer e celebrar as muitas contribuições que as mulheres continuam a fazer todos os dias para a nossa sociedade".

No ano passado, o lançamento Monopólio Milennials recebeu várias criticas, por incluir observações como "esqueça o imobiliário, não tem possibilidades para comprar de qualquer modo". E a nova edição também já gera controvérsia. O apresentador de televisão e humorista Jimmy Kimmel é uma das vozes que acusam o Monopólio de não contribuir para a verdadeiro espírito do feminismo.

Para já, ainda não é conhecida a data a partir da qual o novo Monopólio estará disponível em Portugal.