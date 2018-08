Um planeta "em chamas". NASA mostra como o fumo e as areias no ar afetam a Terra

Através do modelo Goddard Earth Observing Forward Processing, a NASA mostra como os aerossóis pairam na atmosfera, usando cores. O resultado é um impressionante mapa do nosso planeta que parece estar em chamas.

Na imagem produzida com a data de 23 de agosto a cor azul representa os aerossóis da água salgada. A vermelha as partículas de carbono preto produzidas, por exemplo, por incêndios, emissões de fábricas e de veículos. O roxo representa partículas de poeiras. Assim, estão representados os efeitos dos incêndios que devastaram da Califórnia na América do Norte, dos três ciclones que passaram no Pacífico ou das poeiras que pairaram sobre África ou sobre a Ásia.

Existem dois tipos de aerossóis, os naturais e os artificiais, podendo essas partículas ser encontradas dos pesticidas aos fenómenos naturais. A produção dos artificiais tem aumentado com o passar dos anos com impacto no ambiente e na saúde humana.