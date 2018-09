A NASA divulgou no seu canal no YouTube um vídeo de Marte em 360º. Segundo um comunicado da agência espacial norte-americana, o vídeo mostra parte da Cordilheira Vera Rubin com os céus do planeta vermelho envoltos em poeira, sendo que o compartimento do rover Curiosity também foi atingido com uma fina camada de pó.

Em primeiro plano é possível observar o mais recente alvo de perfuração do Curiosity: "Stoer", em alusão a uma cidade na Escócia. A agência espacial norte-americana já tinha feito duas tentativas anteriores de perfuração que se revelaram como frustradas. Os cientistas pretendem estudar a dureza destes minerais, para determinar o que torna o local tão resistente à erosão. Para o efeito, estão previstas mais duas perfurações para este mês de setembro.

De acordo com o cientista do projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA Ashwin Vasavada, foi a primeira vez que o rover chegou a um local com tamanha variedade de cores e texturas.

"A cordilheira não é uma coisa monolítica - tem duas secções diferentes, cada uma com uma variedade de cores. Algumas são visíveis aos olhos e surgem ainda mais quando nós olhamos para um infravermelho próximo, mesmo por detrás do que os nossos olhos conseguem ver. Algumas aparecem relacionadas com a dureza das rochas", disse Vasavada.