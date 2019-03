Adrian Bridge: beber vinho do Porto num copo com cinco mil anos, subir os Alpes, salvar o mundo

A ideia de que a Suécia será o Douro do futuro, como região de produção vinícola por excelência, pode ser uma profecia demasiado ousada, mas que o atlas mundial do vinho corre sério risco de alterações, é uma evidência anunciada pelos diversos estudos nesta área. As alterações climáticas já estão a mudar o vinho que é produzido hoje e as projeções de futuro são suficientemente preocupantes para que o setor invista cada vez mais recursos em investigação, em busca das melhores formas de se adaptar a um aquecimento global que, em Portugal, pode levar a um aumento da temperatura média anual entre 0,7 e 3 graus centígrados até final do século.