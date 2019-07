Ministério quer reduzir peso excessivo das mochilas dos alunos

O Ministério da Educação lançou esta quinta-feira uma campanha para sensibilizar pais, alunos, professores e diretores escolares a adotar medidas que reduzam o peso excessivo das mochilas, como o uso partilhado dos manuais de forma rotativa.

"Mochila leve - sugestões para levar às costas" é o 'slogan' da campanha criada pelo ministério que acredita que "mudanças de hábitos simples, rotinas facilmente alteráveis e atenção aos pormenores podem fazer a diferença".

"Promover o uso partilhado dos manuais de forma rotativa, alternando o dia em que diferentes alunos levam os livros para a aula" é uma das nove recomendações do Ministério da Educação para os professores e diretores escolares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Incentivar o uso dos cacifos, garantir que os livros ficam na escola sempre que possível assim como "distribuir preferencialmente a mesma sala a cada turma, para que os materiais possam ser deixados na sala nos intervalos", são outras das sugestões dirigidas a quem está diariamente nas escolas.

Aos professores é ainda proposto que planifiquem as aulas prevendo se os manuais serão utilizados, para evitar que os alunos os carreguem desnecessariamente.

Mas também há recomendações para pais e alunos. No total, a campanha "Mochila Leve" apresenta 22 medidas de planificação, gestão do material escolar e iniciativas que envolvem os encarregados de educação e quem trabalha nas escolas.

Aos pais e alunos é recordado como usar a mochila para reduzir o impacto do peso na coluna - "usar a mochila carregada à altura do dorso" e com as duas alças sempre colocadas -, além da importância de distribuir adequadamente o material dentro da mochila, colocando o mais pesado junto às costas.

Na hora de comprar o material escolar, optar por mochilas com rodas ou ergonomicamente adequadas, comprar material escolar leve e dossiês que permitam que se utilize um caderno único ou separadores são outras das dicas.

Às associações de pais o ministério sugere que promovam ações de sensibilização.

Em comunicado enviado para as redações, a tutela recorda algumas medidas já implementadas que contribuem para a redução do preso das mochilas: "Os livros são hoje mais leves e estão divididos em volumes; já são disponibilizadas licenças digitais gratuitas associadas aos manuais, abrindo caminho à sua progressiva desmaterialização; e o uso de cacifos é uma prática cada vez mais frequente nas escolas".