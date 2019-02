Media Lab DN recebe Externato "A Minha Escola"

A visita começou com um vídeo sobre o Diário de Notícias, onde os jovens puderam descobrir algumas curiosidades sobre os 154 anos de história do jornal português. De seguida, a equipa do Media Lab ensinou aos meninos e meninas alguns conceitos básicos do jornalismo: os "ingredientes" chave de uma notícia, o lead, a divisão do trabalho em redação e a importância de estarmos informados foram apenas algumas das temáticas discutidas.

Logo depois, o Diário de Notícias abriu as portas da sua redação para receber os estudantes de Paço de Arcos. Os jovens puderam então ver em primeira mão o espaço onde todos os dias trabalham os jornalistas profissionais. Para além da redação do DN, os pequenos repórteres foram ainda aos estúdios da TSF, onde tiveram a chance de observar em direto à emissão do programa "Fórum TSF".

Passando da observação ao trabalho prático, os estudantes puderam ainda construir a sua própria primeira página de jornal, que depois levaram consigo, em papel, de volta para a escola.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.