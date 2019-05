A limitação do tempo, a finitude e a incompatibilidade das escolhas, a necessidade das próprias escolhas, tudo isso se torna mais claro quando temos de ir onde pensamos já não ter de ir. Foi assim que a semana passada acabei por dar por mim em Copenhaga, onde já tinha estado duas vezes e pensei que não estaria três. Nada contra os senhores, que deram ao mundo a Helena Christensen e o Peter Schmeichel, que guardava redes e marcava golos, e os ós com tracinho ou bolinhas amorosas em cima, e os vikings ou parte deles e os contos do H. C. Andersen. Por falar nisso, lá fomos ver o senhor no cemitério. No Cemitério Assistens, belo nome, onde está também o Kierkegaard e em frente dele uma estudante de Filosofia, muito compenetrada no banco de madeira a olhar para a campa do mestre, em crise existencial. Kirkegård é como se diz cemitério - o Kirkegård do Kierkegaard, como na primária, o marco do Marco, raio de língua. A culpa não é deles, mas há tanto sítio.