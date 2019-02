Jovens do Externato "As Descobertas" são jornalistas por um dia

A manhã começou com o visionamento de um filme sobre os mais de 150 anos do Diário de Notícias, o que permitiu aos jovens conhecer um pouco melhor a história do jornal centenário e a sua evolução ao longo do tempo. Logo a seguir, os estudantes receberam uma formação sobre o jornalismo, onde puderam aprender mais sobre como se escrevem as notícias, sobre a evolução da comunicação, e sobre a importância de estarmos informados.

A próxima paragem foram as redações do Diário de Notícias e da TSF. Os jovens percorreram os corredores por onde todos os dias passam os profissionais do jornal e da rádio, viram em primeira mão como trabalham os jornalistas e tiveram ainda a chance de assistir ao vivo a parte da emissão do "Fórum TSF" - tendo todo o cuidado de manter o silêncio, sempre que "a luzinha" (como alguns lhe chamaram) ficava vermelha. Os pequenos jornalistas conseguiram ainda gravar o hino da sua escola num dos estúdios da TSF, cantando-o a plenos pulmões.

Por fim, os jovens puderam pôr os seus novos conhecimentos jornalísticos em prática, construindo, aos pares, primeiras páginas de jornal, que depois levaram consigo de volta para a escola, juntamente com um exemplar do Diário de Notícias.

O Medial Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.