Icebergue com o dobro do tamanho de Nova Iorque vai libertar-se em breve

Duas fissuras distintas na plataforma de gelo de Brunt, na Antárdita, estão a aproximar-se uma da outra e quando se encontrarem - o que poderá acontecer "dentro de algumas semanas", deverão libertar um icebergue com mais de mil quilómetros quadrados, cerca do dobro da área da cidade de Nova Iorque.

O alerta foi dado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, que tem estado a acompanhar a evolução deste fenómeno. Apesar de este tipo de ocorrências serem consideradas normais, a NASA nota que as alterações a que tem assistido recentemente "não são comuns nesta área", admitindo também que a libertação do icebergue poderá causar outras perturbações à plataforma de gelo.

O jornal britânico The Guardian recorda que, apesar da dimensão do icebergue, já houve no passado recente libertações de colunas de gelo ainda maiores, nomeadamente um icebergue com o dobro do tamanho do estado do Delaware, em 2017.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um estudo divulgado no ano passado revela que o gelo da Antártida está a derreter a um ritmo três vezes superior ao do início da década. Outro estudo avisa que, como consequência deste rápido degelo, um nível da água do mar poderá subir um metro nas zonas costeiras até 2070.