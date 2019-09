Há cinco instituições do superior sem vagas para a segunda fase

Colocações no superior. Engenharias no pódio e os cursos que ninguém quis

São cinco as instituições do ensino superior que já não têm qualquer vaga disponível para as fases seguintes de acesso ao ensino superior público: a Universidade Nova de Lisboa, o ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa) e as três escolas de enfermagem, de Lisboa, Porto e Coimbra. As colocações da 1.ª fase do concurso de acesso foram divulgadas este domingo.

"A Universidade Nova de Lisboa é a única universidade generalista do país a ocupar 100% das vagas disponíveis na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público 2019-2020, com a colocação de 2577 alunos. Este é o melhor resultado de sempre alcançado pela Universidade Nova de Lisboa, que lidera, a nível nacional, 14 cursos de diversas áreas, ou seja, em 35% do total da sua oferta", destaca a Universidade Nova em comunicado.

Por seu lado, o ISCTE, que já em anos anteriores tinha conseguido o mesmo desempenho, destaca também em comunicado o aumento da nota média de entrada nesta universidade, que subiu para 14,7 valores e o "índice de força" da instituição, ou seja, o peso dos candidatos em primeira opção face ao total de vagas disponíveis, que no caso do ISCTE é de 174,3%. A instituição recebeu 1933 candidaturas em primeira opção para 1109 vagas disponíveis.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros casos em que a procura em primeira opção supera largamente a oferta total das instituições são os da Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Lisboa.

No caso dos politécnicos essa situação apenas se verifica nos institutos de Lisboa e do Porto e na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Há instituições que, apesar de não terem já preenchido todos os lugares, deixaram apenas algumas dezenas para as fases seguintes, como é o caso das universidades de Aveiro, Minho, Porto, Lisboa, dos politécnicos do Cávado e Ave, Lisboa, Porto, ou da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, ainda que neste caso as 77 vagas deixadas em aberto representem quase metade das 173 levadas a concurso.

Do lado oposto, há ainda 38 cursos que não preencheram nenhuma vaga.

O número de colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior aumentou para os 44 500 estudantes, 1,2% acima de 2018, revelam os dados oficiais que indicam ainda que mais de metade entrou na sua primeira opção.

Os candidatos puderam concorrer a 1087 cursos nas universidades e politécnicos públicos.

A segunda fase de candidaturas decorre entre 09 e 20 de setembro e os resultados são divulgados a 26 de setembro.