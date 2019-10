Furacão deve passar nos Açores em categoria 1. Ondas podem atingir 25 metros

Na quarta-feira, o centro do furacão Lorenzo deverá passar com categoria 1, "ligeiramente a oeste das Flores afetando especialmente o grupo Ocidental", mas os seus efeitos vão ser sentidos em todo o arquipélago dos Açores, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no comunicado emitido na manhã desta terça-feira.

O furacão, atualmente na categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, encontrava-se, às 09:00, "a aproximadamente 1000 quilómetros a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 35 quilómetros por hora". No fim de semana, Lorenzo foi classificado como sendo de categoria 5, o nível mais intenso

Os efeitos do furacão Lorenzo vão ser sentidos em todo o arquipélago, mas com maior intensidade no grupo Ocidental, as ilhas das Flores e do Corvo.

Nesse sentido, o IPMA prevê para o grupo Ocidental "vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 quilómetros por hora), chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste com altura significativa entre 10 a 15 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 25 metros".

Para este grupo, vigora aviso amarelo a partir das 18:00 (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira, que passa a laranja às 21:00, tendo sido emitido aviso vermelho entre as 00:00 e as 12:00 de quarta-feira, referente a vento e agitação marítima.

Para o grupo Central, que compreende as ilhas do Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira, o IPMA prevê "vento sudoeste com rajadas até 160 quilólemtros por hora, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre 9 a 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros.

As ilhas deste grupo estão sob aviso amarelo a partir das 21:00 de terça-feira, passando a laranja a partir das 00:00 de quarta-feira, e a vermelho entre as 03:00 e as 12:00, devido ao vento, e entre as 06:00 e as 15:00, por causa da agitação marítima.

Para estas ilhas, foi emitido aviso amarelo a partir das 09:00 de quarta-feira, que passa a laranja entre as 12:00 e as 18:00, devido à forte ondulação.

Já o grupo Oriental, composto pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel, os meteorogistas esperam "vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 quilómetros por hora e ondas de sudoeste com altura significativa 7 a 9 metros.