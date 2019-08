Fedor é um robô, é russo e está a caminho do espaço

Fedor tem um metro e 60 e pesa 80 quilos. É o primeiro robô enviado pela Rússia para o espaço. Fedor foi o único passageiro do foguetão lançado na quinta-feira do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e deve chegar no sábado à Estação Espacial Internacional, onde vai passar dez dias.

Com ele seguiam 650 quilos de material, incluindo medicamentos e alimentos para reabastecer a Estação Espacial, na qual atualmente se encontram dois russos - o comandante Aleksey Ovchinin e Aleksandr Skvortsov -, três americanos - Nick Hague, Christina Koch e Andrew Morgan - e um italiano - Luca Parmitano. A sua missão tyerminará a 3 de outubro.

Durante o tempo que passar na Estação Espacial, Fedor (petit nom para Final Experimental Demonstration Object Research) vai adquiria novas competências, como "conectar e desconectar cabos elétricos, usar ferramentas como uma chave de fendas, uma chave inglesa ou um extintor", explicou à BBC Alexander Bloshenko, diretor da Agência Espacial Russa para os programas de ciência e futuro.

Fedor tem um metro e 80 e pesa 160 quilos © EPA/Space Center Yuzhny/TsENKI

Para já, estas são as tarefas de Fedor, mas os seus criadores acreditam que no futuro robô poderá realizar tarefas mais arriscadas, como passeios espaciais.

Fedor não é, no entanto, o primeiro robô humanoide a ser enviado para o espaço. Em 2011, os Estados Unidos enviaram um robô para realizar tarefas em ambientes de alto risco. Foi trazido de volta para a Terra em 2018 após sofrer problemas técnicos. Em 2013 foi a vez do Japão enviar um robô para a Estação Espacial Internacional.