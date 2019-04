Externato da Luz visita o Media Lab DN

O Media Lab do Diário de Notícias recebeu, esta segunda-feira, cerca de 50 alunos do Externato da Luz.

A visita começou com o visionamento de um vídeo sobre a história do Diário de Notícias, seguido de uma formação sobre o jornalismo e os media. Os alunos ficaram a conhecer os fundadores do DN, as personalidades que colaboraram com o jornal e todos os projetos em que o semanário já esteve envolvido. Tiveram ainda oportunidade de aprender um pouco mais sobre os perigos da internet e dos meios digitais.

A seguir, foi momento de por mãos à obra e de construir a primeira página de um jornal. Os pequenos jornalistas primeiro completaram as notícias da manchete e das chamadas, para depois escreverem uma legenda para o destaque fotográfico.

Antes de ir embora, os alunos ainda conheceram a redação do Diário de Notícias e viram de perto como se desenvolve o trabalho dos jornalistas.

O Medial Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.