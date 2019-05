Estudantes e professores do Colégio Atlântico participam nas atividades do Media Lab

35 alunos e professores do Colégio Atlântico visitaram, na manhã desta quinta-feira, o Media Lab DN, em Lisboa.

O grupo, constituído por estudantes e professores portugueses, alemães, lituanos, polacos e gregos, juntos no âmbito do programa Erasmus+ - "A Healthy Dose of Social Media" - começou por assistir a um vídeo exclusivo sobre o Diário de Notícias, onde aprenderam sobre os seus projetos sociais e os portugueses ilustres que fizeram parte da sua história. De seguida, tiveram uma formação, totalmente em inglês, sobre jornalismo, que lhes permitiu saber um pouco mais sobre a forma como a comunicação evoluiu ao longo dos tempos e perceber quais os critérios que definem uma notícia.

Após a formação, os participantes dividiram-se para realizar as atividades propostas. Alguns fizeram um noticiário televisivo, outros um noticiário de rádio e os restantes trabalharam na construção de uma primeira página. Todos os conteúdos foram produzidos em inglês.

Antes de regressarem ao Colégio, jovens e adultos tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do DN e da TSF e de esclarecerem todas as suas dúvidas sobre como é ser jornalista.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.