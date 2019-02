Estudantes da Academia de Música de Santa Cecília visitam o DN

44 alunos do 2º ano da Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, visitaram na manhã desta sexta-feira o Media Lab do Diário de Notícias, onde puderam ser jornalistas por um dia.

Os estudantes assistiram, em primeiro lugar, a um vídeo que lhes contava um pouco mais sobre o jornal e os projetos em que este esteve envolvido ao longo do tempo, bem como os portugueses famosos que fizeram parte da sua história. Seguiu-se uma breve formação sobre a comunicação e como esta evoluiu ao longo dos tempos - alertando para os perigos inerentes à internet - e sobre a maneira como deve ser construída a primeira página de um jornal.

Os alunos puderam, de seguida, pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação a que assistiram, e construíram, a pares, a sua primeira página. Antes do regresso à escola, tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias e ver, in loco, como os jornalistas desenvolvem parte do seu trabalho.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica.