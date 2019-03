Escolas vão ensinar crianças e jovens a andar de bicicleta

Todos os alunos portugueses deverão aprender a andar de bicicleta em segurança nos próximos anos. No âmbito da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020-2030, que vai estar em discussão pública no próximo mês, o Governo pretende que a cidadania rodoviária seja providenciada "a partir do pré-escolar, e continuada nos níveis seguintes, incentivando o uso partilhado e responsável do espaço público."

Na sequência da notícia avançada pelo Público, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, esclarece que esta matéria "não tem que entrar no currículo das escolas", nem faz "sentido criar uma disciplina para a bicicleta". O objetivo, explica, "é levar as bicicletas às escolas, com algo em torno das atividades circunsculares ou outras - há uma série de formatos possíveis".

Ressalvando que ainda não foi definido o plano de ação, José Mendes refere que podem ser reservados "determinados períodos, infraestruturas e monitores" para as atividades em torno da bicicleta. "Algumas ações até podem ser itinerantes nas escolas", adianta.

"Vamos criar um modelo que permita levar às escolas, nos diferentes ciclos, a possibilidade de as crianças e jovens adquirirem competências ao nível da mobilidade ciclável, tanto operacionais - de manipulação do veículo - como de cidadania rodoviária", diz ao DN o secretário de Estado. Com isto, o Governo quer ajudar a combater aquele que é "o maior bloqueio para uma utilização mais alargada da bicicleta, que é o facto de as pessoas se sentirem inseguras".

A aprendizagem será gradual, sendo que "as atividades em torno do plano de ação nos níveis de ensino mais baixo serão em contexto protegido". "À medida que avançamos podemos começar a sair com atividades organizadas a partir e com as escolas e, no limite, na via pública".

Ao mesmo tempo, o Governo está "a tentar avaliar a possibilidade de alargar a cobertura do seguro escolar para integrar os jovens que vão de bicicleta para a escola". Pequenos contributos, sublinha, "que permitem criar um contexto favorável, de segurança e apoio que permitirão que mais pessoas usem a bicicleta".

A ideia é que aconteça com a mobilidade ciclável o que aconteceu com a reciclagem. "A capacidade de influenciar nas crianças, a pedagogia que imprimiram na sociedade foi extraordinária", recorda José Mendes, destacando que "tudo o que corresponde a alteração de comportamentos tem de começar com os mais jovens, que são capazes de influenciar os adultos de hoje".

O investimento junto das crianças e jovens em idade escolar é uma das 51 medidas da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, apresentada nesta quinta-feira, no Barreiro. Para 2030, o principal objetivo é que 7,5% das viagens em Portugal sejam feitas de bicicleta. "Face aos dados de 2011, é multiplicar por 15 a sua utilização", diz José Mendes, destacando que, se alcançar a meta, Portugal fica um pouco acima da média da União Europeia (7%).

Além disso, o país deverá reduzir a sinistralidade rodoviária nos peões e ciclistas em 50% e aumentar de dois mil para dez mil quilómetros as vias cicláveis.