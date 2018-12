Escola Secundária de Cascais participa do workshop "Falando da Europa"

Continuando com o objetivo de abordar assuntos ligados à União Europeia e estimular o interesse dos jovens para esta temática, Eduardo Antunes do movimento Pulse of Europe, esteve presente como orador convidado, para debater o papel do cidadão na democracia europeia, chamando a atenção dos jovens para a importância de votarem nas Eleições Europeias 2019.

Os alunos assistiram inicialmente a um vídeo de formação que lhes dava as bases necessárias para realizar as atividades propostas, sendo elas, a pesquisa e adaptação de notícias para primeiras páginas de um jornal impresso, noticiário em vídeo e rádio, sempre com olhos voltados para assuntos relacionados com a União Europeia.

Eduardo Antunes foi o orador convidado

Adoptando o espírito de jornalistas por um dia, os estudantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer o espaço em que trabalham os jornalistas do Diário de Notícias, como se divide e quais as funções desempenhadas na redação.

Segundo os testemunhos das alunas Bárbara Rodrigues e Bruna Teixeira, "a visita foi bastante educativa e instrutiva", sendo que a redação foi um dos locais que mais gostaram de ter visto, pois perceberam melhor "a organização de um jornal e como ele se encontra dividido".

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos.