Escola Profissional de Imagem e Escola Profissional Gustave Eiffel participam no Workshop "Falando da Europa"

Em parceria com o Espaço Público Europeu, o Media Lab DN realizou, esta quinta-feira, mais um workshop do Falando da Europa para os alunos das escolas Profissional de Imagem e Profissional Gustave Eiffel, nas instalações do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Desta vez, com o tema "Jovens: um desafio para o voluntariado?". O objetivo foi de consciencializar os estudantes sobre a importância do voluntariado na sociedade portuguesa e para a União Europeia no geral. Como oradoras convidadas, tivemos Inês Soares e Fernanda Martins, representantes do Núcleo de voluntariado da Câmara Municipal de Lisboa que falaram sobre questões ligadas aos interesses dos mais jovens, destacando a maneira como os mesmos se podem envolver em atividades solidárias, tirando proveito dos benefícios e experiências que esta prática proporciona para a vida.

No início da visita, os estudantes assistiram ao vídeo de formação que continha as ferramentas necessárias para concretização das atividades propostas para este dia, como a elaboração das suas primeiras páginas de jornal seguindo o formato do DN, e noticiário em vídeo e rádio. Todos estes com notícias relacionadas com o continente europeu.

Os mini-jornalistas tiveram também a oportunidade de percorrer o edifício até ao famoso local de trabalho dos jornalistas: A Redação do DN. Dentro da redação ficaram a conhecer o ambiente em que os profissionais do Jornalismo trabalham e as funções que cada um desempenha.

Segundo o testemunho da Professora Ana Calvet, da Escola Profissional de Imagem, a atividade foi "muito interessante, muito dinâmica". Quanto à importância deste tipo de iniciativas, afirmou: "É uma mais valia em termos de cultura geral e em termos de perceberem o mercado de trabalho, perceberem como é que se trabalha num jornal. Este tipo de iniciativas influenciam a forma como os alunos crescem e é muito importante haver este contacto com a realidade. E poder haver este tipo de aprendizagens multidisciplinares e de se poder sair da sala de aula e aprender noutros contextos é sempre interessante e é sempre uma fonte de cultura geral."

Quanto ao tema da sessão de hoje destaca que "é uma noção desconhecida para os estudantes e também, a nível de escola, foi muito interessante para nós termos contacto com este tema, e é importante desenvolvê-lo pois é bastante importante e actual."

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos.