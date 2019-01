Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto visita o DN

Na segunda-feira de manhã a Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto visitou o Media Lab do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa, numa experiência de aprendizagem didática e interativa na qual os alunos puderam ser jornalistas por um dia.

Após chegarem e serem recebidos pela equipa do Media Lab, os estudantes observaram um video introdutório à história e importância do DN, no qual aprenderam sobre a relevância do ardina e as inovações trazidas pelo jornal a Portugal. Depois, tiveram uma pequena formação sobre as noções básicas da escrita jornalística, e relembraram o que era um lead, uma manchete, o destaque fotográfico e as chamadas, de forma a serem capazes de aplicar o seu novo conhecimento jornalístico às suas páginas.

Pondo mãos à obra, redigiram as suas primeiras páginas de um jornal, segundo o modelo do Diário de Notícias e usando o jornal como fonte de informação. No final, os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, vendo onde trabalham os jornalistas e compreendendo o seu horário e divisão ao longo da redação.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.