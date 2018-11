Escola Básica D. António da Costa visita o Media Lab DN

Os 66 estudantes assistiram a um vídeo informativo e educativo sobre a história e influência do DN no contexto sócio-cultural dos media portugueses, ficando a conhecer as novidades introduzidas em Portugal pelo jornal, como a profissão do ardina e a volta a Portugal de bicicleta. De seguida, deu-se uma formação sobre os princípios básicos de jornalismo, como o que é um lead, a composição de uma redação, a seleção noticiosa e os perigos presentes no uso da internet (cyberbullying, hackers, anúncios falsos e também, as fake news).

E pondo mãos à obra, os alunos divididos em grupos, fizeram as suas primeiras páginas de um jornal. Obtiveram a sua informação na versão online do Diário de Notícias, tendo que escolher títulos e escrever notícias. Quando acabaram as suas primeiras páginas, estas foram impressas e entregues aos "mini-jornalistas". Para a aluna Cátia Vila Verde foi "divertido" poder "viver a experiência de um jornalista", e até pondera que esta seja, um dia, a sua futura profissão, por "poder relatar e dar a informar os acontecimentos às pessoas".

Depois de já terem bases sobre as várias profissões de um jornal e o que é necessário para se ser jornalista, percorreram a redação do Diário de Notícias, ficando a saber a distribuição dos jornalistas por filas de editorias e o trabalho do secretariado, por exemplo. Conheceram também a redação do Dinheiro Vivo, jornal de economia que sai ao domingo com o DN.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.