É esta noite. Vem aí a terceira e última super Lua de 2019

Maior e mais brilhante do que o habitual. É assim que vai poder observar a Lua esta quarta-feira à noite, naquela que é a terceira e última super Lua de 2019. Um fenómeno que coincide com o equinócio da primavera, que começa nesta quarta-feira, às 21:58 (hora de Lisboa), no Hemisfério Norte.

"Esta super Lua é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra). O instante da fase de Lua Cheia ocorrerá no dia 21 de março às 01.43", segundo a informação disponível no site do Observatório Astronómico de Lisboa.

A melhor ocasião para observar esta super Lua é, de acordo com o OAL, o momento em que ela aparece no horizonte, ou seja, esta quarta-feira em Lisboa pelas 18.17, no Porto pelas 18.13, no Funchal pelas 18.53 e em Ponta Delgada às 18.27. Uma observação que será facilitada pelas condições meteorológicas, já que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as previsões apontam para céu limpo em todo o país.

Imagem retirada do site do Observatório Astronómico de Lisboa

A Lua cheia no perigeu - que ocorreu às 19.47 desta terça-feira - era 14% maior e 30% mais brilhante do que quando acontece no apogeu. "Para além disso, se for observada perto do horizonte parecerá ainda maior com um aumento extra de cerca de 5%. Este ultimo efeito é apenas uma ilusão ótica e desaparece quando a Lua sobe no céu".

Trata-se de um fenómeno cíclico que, segundo o OAL, só voltará a repetir-se no dia 9 de março de 2020. E acontece "sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita".

A primeira super Lua do ano aconteceu no dia 21 de janeiro e a segunda no dia 19 de fevereiro, sendo que esta última foi a mais fácil de observar. Segundo os dados do Observatório Astronómico de Lisboa, nesse dia "os instantes do perigeu e da lua cheia estavam apenas desfasados de 06.51 horas, enquanto na de dia 21 de janeiro o desfasamento foi de 14.43 horas e na de dia 21 de março o desfasamento é de 29.56 horas".