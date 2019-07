Ainda bem que existe Lua e que lá fomos há 50 anos", diz João Paulo Vieira, ex-professor e diretor do Centro Ciência Viva de Braga, que tem dedicado boa parte da vida a estudar e a divulgar a astronomia. Todos os dias, astrónomos de todo o mundo tiram proveito daqueles passos de Neil Armstrong e Buzz Aldrin na superfície da Lua, graças ao refletor que os astronautas ali deixaram - que torna possível calcular a distância da Terra à Lua e, com isso, conhecer mais dos movimentos deste satélite que será o que sobrou da colisão de um planeta com a antiga Terra. Uma das conclusões é que a Lua se afasta da Terra três centímetros por ano. "É o preço a pagarmos pela existência das marés", começa por explicar o astrónomo Mário Monteiro, professor associado da Universidade do Porto. "Ao existir dissipação de energia, vai-se afastando."

Calma! Não se trata do enredo da série dos anos 1970 Espaço 1999. A hipótese de uma Lua "em fuga" tardaria milhares de anos. "No nosso tempo de vida isso já não será possível", tranquiliza João Paulo Vieira. "Está mais longe de acontecer do que o Sol de deixar de nos iluminar", completa Mário Monteiro.